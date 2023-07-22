Tatvan'da Görevli İlçe Müftüsü, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevli olan İlçe Müftüsü, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Tatvan Kaymakamı, Tugay Komutanı Vekili, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü Vekili ve diğer kurum amirleri katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevliyken başka yerlere tayinleri çıkan ilçe müftüsü, jandarma özel harekat tabur komutanı ve ilçe jandarma komutanı için veda yemeği düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, başka illere tayinleri çıkan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Seçgin Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün için bir veda yemeği düzenledi. Kaymakam Demir, Tatvan'da yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür edip, yeni görevlerinde başarılar diledi. Veda yemeğine, Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Levent Aldatmaz, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Emniyet Müdürü Vekili İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Soner Ergün, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Seçgin Çetin ve kurum amirleri katıldı.

Yemek sonrası, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından Demirel, Çetin ve Ergün'e çeşitli hediyeler takdim edildi. - BİTLİS