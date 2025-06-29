Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinliği

Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinliği
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde yüzdü. Van Gölü Aktivistleri Derneği, gölün temizliğine dikkat çekmek için 50 kişiyle birlikte yüzme etkinliği düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yüzme etkinliği düzenlendi.

Van Gölü sahilinde bir araya gelen 50 dernek üyesi ve doğasever, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atarak gölde bir süre yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nün temiz ve serin sularında yüzme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Göldeki güzelliklere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kabotaj Bayramı 1 Temmuz'da kutlanıyor. Biz de bayramı kutlamak amacıyla 50 kişilik ekibimizle Van Gölü sahilinde bir araya geldik. Tarihi 3 bin yıla dayanan buradaki doğal güzellikleri ön plana çıkartmak istedik. Burada tüm dünyaya 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' diyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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