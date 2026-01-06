Haberler

Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti. İder, kaldırımda yürüdüğü sırada meydana gelen talihsiz olayda ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.

Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

Hava eksi 17'yi görünce zemini korumak için çareyi böyle buldular
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Güzide Duran duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! 2 ünlü isim tanık olarak dinlenecek