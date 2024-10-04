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Tatvan'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Tatvan'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklar ve velilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hayvan sevgisi ve doğanın korunması konularında bilgiler verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İlçedeki çocuklar ve öğrencilerin katılımıyla Çağlayan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, duvarlara çizilen hayvan resimleri çocuklar tarafından boyunda.

Daha sonra, çocuklara hayvan sevgisi ve doğanın korunması konusunda bilgiler verildi.

Velilerin de katılım gösterdiği etkinlik, çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi.

Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Ömer Atış, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde okullarımızdaki öğrencilerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelip, onları hayvan sevgisi ve doğayı koruma konusunda bilgilendiriyoruz. Amacımız, bu konularda farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

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