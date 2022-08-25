Son dakika haberi | Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses'i hastanede ziyaret etti Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Sanatçı İbrahim Talıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

MUĞLA - Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Sanatçı İbrahim Talıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bu arda kazadan sonra Demet Akalın ve arkadaşı Okan Kurt'un İbrahim Tatlıses'e ziyaret için Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne geldikleri görüldü.