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Van Gölü'nde Ebru Sanatını Andıran Doğal Desenler

Van Gölü'nde Ebru Sanatını Andıran Doğal Desenler
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tatlı su kaynağının Van Gölü'ne karıştığı bölgede, kalsiyum ve alkali su etkileşimiyle oluşan turkuaz-beyaz doğal desenler dronla görüntülendi. Uzmanlar, bu ebru benzeri oluşumun doğal kimyasal süreç sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu alanda turkuaz ve beyaz tonlarda doğal desenler oluştu.

Kıyıya gelen vatandaşların ilgisini çeken, ebru sanatını andıran doğal desenler dronla görüntülendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, oluşumun doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Akkuş, "Bu etkileyici desenler, akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile Van Gölü'nün soda bakımından zengin alkali suyunun buluştuğu bölgelerde meydana geliyor. İki farklı suyun kimyasal etkileşimi sonucu oluşan kalsiyum karbonat, su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar oluşturarak ebru sanatını andıran doğal desenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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