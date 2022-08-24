Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı

ANKARA'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Melike Batmaz (44), otele giriş yaptıktan 1 saat sonra denizde yüzerken, otomobili park etmek için anahtarı alan çalışanın, fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını öğrenmenin şokunu yaşadı.

ANKARA'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Melike Batmaz (44), otele giriş yaptıktan 1 saat sonra denizde yüzerken, otomobili park etmek için anahtarı alan çalışanın, fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını öğrenmenin şokunu yaşadı. Otomobille tatile gelen Batmaz, eve otobüsle döndü.

Ankara'da oturan Melike Batmaz, ailesiyle 17 Ağustos'ta tatil için geldiği Manavgat ilçesinde Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gitti. Otele giriş işlemleri sırasında otomobili park etmek isteyen çalışana anahtarı teslim eden Batmaz, eşyalarını odasına bırakıp ailesiyle denize gitti. Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğunu belirten Batmaz, hakkını aramak için yasal yollara başvuracağını söyledi. Melike Batmaz, 2 günlük tatil süresi sonrası otobüsle dönerken, otomobilini de kiraladıkları çekiciyle Ankara'ya götürdü.