Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi

Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen 'pembe kod' tatbikatında vatandaş kendini rolüne kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla sürükledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Devlet Hastanesi'nde 'pembe kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikattın senaryosuna göre; yeni doğan servisinde yatan kadın vatandaşın yeni doğan bebeği bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı. Annenin bebeğinin kaçırıldığını fark etmesi üzerine hastanede 'pembe kod' verildi. Pembe kodun verilmesinin ardından güvenlik görevlileri harekete geçti. Çocuğu kaçıranları araç başında yakalayan güvenlik görevlisi şahıslara müdahalede bulundu. Kendini rolüne kaptıran vatandaş ise durması gerekirken güvenlik görevlisini sürükledi. Aracın camında askıda kalarak sürüklenen güvenlik görevlisi şans eseri yaralanmadı. Tatbikatın sonunda kaçırılan çocuk annesine teslim edilirken kaçıran şahıslar emniyet güçlerine teslim edildi.