Tataristan'da sivil ve sanayi tesisleri İHA saldırısında hedef alındı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda sivil ve sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamada, Zakamye bölgesinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Zakamye'deki sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Can kaybı yok. Üretim süreçlerinde aksama yaşanmadı." ifadelerine yer verildi.

İHA saldırısı sonucu Perm bölgesinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu çok katlı bir binanın hasar gördüğünü belirtti.

Bina sakinleri için geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu kaydeden Mahonin, "Maalesef, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 300'ü aşkın İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA