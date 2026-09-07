Haberler

Tataristan'da sivil ve sanayi tesisleri İHA saldırısında hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda sivil ve sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda sivil ve sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamada, Zakamye bölgesinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Zakamye'deki sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Can kaybı yok. Üretim süreçlerinde aksama yaşanmadı." ifadelerine yer verildi.

İHA saldırısı sonucu Perm bölgesinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu çok katlı bir binanın hasar gördüğünü belirtti.

Bina sakinleri için geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu kaydeden Mahonin, "Maalesef, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 300'ü aşkın İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıkladı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Alarmları kurun! Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor

Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor