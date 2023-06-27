Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, beraberinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile 2010 yılında Şırnak'ta şehit olan Tanju Çolak ve 1994 yılında Van Erçiş'te şehit düşen Adil Doğan'ın ailelerini ziyaret etti. Gökcecik, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaya ve her daim onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, beraberinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile 2010 yılında Şırnak'ta şehit olan Tanju Çolak ve 1994 yılında Van Erçiş'te şehit düşen Adil Doğan'ın ailelerini ziyaret etti.

Gökcecik, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaya ve her daim onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Ülkelerinde rahatlıkla hem dini hem de milli bayramları rahat ve huzurlu şekilde yapmalarının canları vatan uğruna veren şehitler sayesinde olduğuna işaret eden Gökcecik, "Bizler de şehitlerini kendi ailemiz gibi bilerek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor ailelerinin bayramlarını kutluyorum." dedi.

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