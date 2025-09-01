Taşova'da Uyum Haftası Programı Başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için "Uyum Haftası Programı" başladı.

İlçedeki öğrencilerin yeni döneme daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ilçe protokolü minik öğrencilerle bir araya geldi.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Koçak ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, çocukların eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni eden Tümer, "Bu hafta boyunca öğrencilerimiz hem okulu tanıyacak hem de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşacak. Bu sürecin verimli geçmesi için öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyor." dedi.