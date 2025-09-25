Haberler

Taşova'da İtfaiye Haftası Kutlandı

Taşova'da İtfaiye Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri düzenlendi. İtfaiye ekipleri, şehir turu atarak Belediye Başkanı Ömer Özalp'i ziyaret etti. Başkan Özalp, itfaiyecilerin taşıdığı fedakarlık ve cesareti vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası kutlandı.

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Belediye Başkanı Ömer Özalp'i makamında ziyaret etti.

İtfaiyecilerin taşıdığı fedakarlık ve cesaretin, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kutsal olduğunu ifade eden Özalp,

"İtfaiyeciler yangın, sel, deprem, trafik kazası ve akla gelebilecek her türlü afet ve felakette, kendi canınızı hiçe sayarak insanların canını, malını, doğayı ve hayvanları korumak için gece gündüz görev başında olan kahramanlarsınız. Taşıdığınız fedakarlık ve cesaret, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kutsaldır" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.