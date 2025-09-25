Taşova'da İtfaiye Haftası Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası kutlandı.

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Belediye Başkanı Ömer Özalp'i makamında ziyaret etti.

İtfaiyecilerin taşıdığı fedakarlık ve cesaretin, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kutsal olduğunu ifade eden Özalp,

"İtfaiyeciler yangın, sel, deprem, trafik kazası ve akla gelebilecek her türlü afet ve felakette, kendi canınızı hiçe sayarak insanların canını, malını, doğayı ve hayvanları korumak için gece gündüz görev başında olan kahramanlarsınız. Taşıdığınız fedakarlık ve cesaret, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kutsaldır" diye konuştu.