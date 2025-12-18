Haberler

Taşköprü'de MYO öğrencilerine ilçenin tarihi anlatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Meslek Yüksekokulunda ilçenin tarihi hakkında bir sunum yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, öğrencilerin görüşlerinin ilçenin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrenim gören öğrencilere ilçenin tarihi anlatıldı.

MYO'nun toplantı salonunda düzenlenen programda Taşköprü Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin, ilçenin tarihi ile ilgili sunum yaptı.

Öğrencilerle bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise fikir ve düşüncelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gençlerin görüşlerinin, ilçenin geleceğine yön vermede önemli bir rehber olduğunu ifade eden Arslan, öğrencilerin taleplerini ve fikirlerini dinledi.

Kadim bir şehir olan Taşköprü'nün sahip olduğu değerlerin gençler tarafından tanınmasının önemine dikkati çeken Arslan, bu tür buluşmaların öğrencilerle bağları güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
