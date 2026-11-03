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Taşköprü'de Yeşil Vatan Tırı öğrencilere doğa sevgisini etkinliklerle aşıladı

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Taşköprü'de Yeşil Vatan Tırı öğrencilere doğa sevgisini etkinliklerle aşıladı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait Yeşil Vatan Tırı, Atatürk İlkokulu bahçesinde öğrencilerle buluşturuldu. Etkinlikte çocuklar doğa ve orman sevgisini eğitici ve eğlenceli aktivitelerle öğrendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrencilerle buluşan Yeşil Vatan Tırı'nda doğa ve orman sevgisini aşılamaya yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğüne ait Yeşil Vatan Tırı, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Atatürk İlkokulu bahçesinde öğrencilerle buluşturuldu.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren doğa ve orman sevgisi kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, birbirinden renkli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçirirken ormanların korunması, çevre bilinci ve doğanın önemi hakkında bilgi edindi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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