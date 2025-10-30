Haberler

Taşköprü'de Sıfır Atık Resim Sergisi Hazırlıkları Başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Taşköprü Yerel İklim Eylemi Projesi' kapsamında Sıfır Atık Resim Sergisi'nin hazırlıkları devam ediyor. Öğrenciler, çevresel sorunları konu alan eserler üretiyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Taşköprü Yerel İklim Eylemi Projesi" kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Resim Sergisinin" hazırlıkları sürüyor.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı ve Taşköprü Eğitim Derneği iş birliğiyle yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Taşköprü Yerel İklim Eylemi Projesi" kapsamında, Taşköprü Anadolu Lisesi'nde kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi aldı.

Demirdağ, öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza atmak için büyük özveriyle çalıştıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin hazırladığı eserlerde, müsilaj ve deniz kirliliği, metal ve plastik atıkların zararları, tıbbi atıklar, orman yangınları, su israfı, tarım ilaçları, toprak kirliliği, kaçak avlanma ve sahil kirliliği gibi çevresel konular işleniyor." dedi.

Arslan da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan çalışmaların gençlerin çevreye duyarlılığını gösterdiğini belirterek, bu tür farkındalık projelerine paydaş olmaktan ve destek vermekten onur duyduklarını söyledi.

Şirin ise öğrenciler birbirinden güzel eserleri tamamlandıktan sonra çevre bilincini artırmak amacıyla halkın ziyaretine açacaklarını anlatarak, "Bir sergi düzenlemeyi planlıyoruz. Bu anlamlı projede fikirleri ve emekleriyle fark yaratan öğrencilerimizi ve özveriyle çalışan öğretmenimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
