Taşköprü'de özel gereksinimli bireyler ve aileleri iftar sofrasında buluştu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Abdullah Demirdağ ve eşi Betül Demirdağ ile Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve eşi Nebahat Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

İftar programında özel gereksinimli bireylere hamburger ve pizza ikram edilirken, aileler için iftar menüsü hazırlandı.

Kaymakam Demirdağ, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle her zaman dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Arslan da özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Birlikte adım atıyor, birlikte gülüyoruz. Sevgi her engeli aşar. Evlatlarımız iyi ki var." ifadelerini kullandı.