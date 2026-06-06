Haberler

Taşköprü'de çevre temizliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı, resim sergisi gezildi ve öğrenciler şarkılar söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınları Farkındalık Etkinliği" kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda yapılan etkinliğe Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, ormanlık alanda çöp toplayarak hem çevre temizliğine katkı sağladı hem de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu.

Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda açılan farkındalık resim sergisi de katılımcılar tarafından gezilerek yapılan çalışmalar incelendi.

Etkililikte öğrencilerin oluşturduğu koro tarafından şarkılar da söylendi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

İstanbullular dikkat! Yasak pazartesi başlıyor
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Barış Yarkadaş Mansur Yavaş’ın İki hizmetini sayamadı

Canlı yayında Mansur Yavaş polemiği! Stüdyoda tansiyon yükseldi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe'de büyük gün