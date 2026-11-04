Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taşköprü'de Kızılay Haftası'nda 25 bin ünite kan bağışı açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşköprü'de Kızılay Haftası'nda 25 bin ünite kan bağışı açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşköprü'de Kızılay Haftası programında öğrenciler, Türk Kızılay'ın tarihini ve yardım faaliyetlerini gösterilerle anlattı. Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven, 25 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplandığını ve yaklaşık 75 bin kişinin hayatına dokunulduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, Türk Kızılay'ın köklü tarihini ve yardımseverlik faaliyetlerini hazırladıkları gösterilerle anlattı.

Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler, Türk Kızılay'ın kuruluşundan günümüze uzanan tarihini, insani yardım çalışmalarını ve toplumsal dayanışmadaki önemini sahneledikleri gösterilerle izleyicilere aktardı.

Programda konuşan Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven, ilçede yürütülen yardım faaliyetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Seven, düzenlenen kampanyalarla bugüne kadar 25 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplandığını, bu bağışlarla yaklaşık 75 bin kişinin hayatına dokunulduğunu belirtti.

İlçeye 24 oda ve 48 yatak kapasiteli öğrenci evi kazandırdıklarını ifade eden Seven, Kızılay butik mağazaları aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşa giyim desteği sağladıklarını söyledi.

Her yıl yaklaşık 1500 aileye gıda, 700 ila 800 aileye ise et yardımı ulaştırdıklarını aktaran Seven, yangın ve diğer afetlerden etkilenen vatandaşlara da destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Genç anne yaşadıklarını böyle anlattı

Hayat kurtardığı gün başına gelenle yıkıldı! "Depremden korkarken..."
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı

İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Başkan o sözünü duyunca masadan kalktı
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Hatay'ı sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Kenti sel vurdu, vatandaşlar böyle kurtarıldı
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu