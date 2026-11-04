Taşköprü'de Kızılay Haftası'nda 25 bin ünite kan bağışı açıklandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, Türk Kızılay'ın köklü tarihini ve yardımseverlik faaliyetlerini hazırladıkları gösterilerle anlattı.

Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler, Türk Kızılay'ın kuruluşundan günümüze uzanan tarihini, insani yardım çalışmalarını ve toplumsal dayanışmadaki önemini sahneledikleri gösterilerle izleyicilere aktardı.

Programda konuşan Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven, ilçede yürütülen yardım faaliyetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Seven, düzenlenen kampanyalarla bugüne kadar 25 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplandığını, bu bağışlarla yaklaşık 75 bin kişinin hayatına dokunulduğunu belirtti.

İlçeye 24 oda ve 48 yatak kapasiteli öğrenci evi kazandırdıklarını ifade eden Seven, Kızılay butik mağazaları aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşa giyim desteği sağladıklarını söyledi.

Her yıl yaklaşık 1500 aileye gıda, 700 ila 800 aileye ise et yardımı ulaştırdıklarını aktaran Seven, yangın ve diğer afetlerden etkilenen vatandaşlara da destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA