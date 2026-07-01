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Kastamonu'da buğday ekili tarlada yangın

Kastamonu'da buğday ekili tarlada yangın
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Yangın, Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm buğday ekili tarladaki mahsuller zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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