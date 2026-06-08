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Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek

Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapımı devam eden Atlı Turizm Merkezi, özel bireylerin atlarla iletişim kurarak rehabilite olmasını sağlayacak. Projede restoran, manej alanı ve sosyal donatılar yer alıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapımı devam eden Atlı Turizm Merkezi ile özel bireyler rehabilite edilecek.

Taşköprü Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Atlı Turizm Merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor.

ilçeye sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında, restoran, manej alanı ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağı bir tesis inşa ediliyor. Özel bireyler tesiste doğa ile iç içe zaman geçirecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilçeye değer katacağını söyledi.

Projenin 8 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını söyleyen Arslan, "Altlı Turizm Merkezi, Taşköprülerin sosyal anlamda ihtiyaç duydukları bir merkez olacak. Ayrıca Altlı Turizm Merkezi'nde özel bireyleri de ön planda düşünerek, onlara da hizmet verme şansını yakalamak için böyle bir planlama yaptık. Şu anda inşaatımız yüzde 60 seviyelerinde ilerliyor. İnşallah Atlı Turizm Merkezi'ni de tamamlayarak festivale yetiştirmeyi planlıyoruz. Atlı Turizm Merkezi'nde insanların çocuklarıyla, kendileri, hafta sonları veya normal zamanlarda orada piknik yapabilecekler. Tatil yapabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir sosyal donatı olarak görüyoruz. Özel bireyler için de yine özel bir hizmet sağlamış olacağız. Özel bireylerimiz için de eğitim verilecek, onların psikolojik olarak bir anlamda desteği atlarla olan iletişimi, onlara bir destek sağlamış olacak." diye konuştu.

At ve güreşin ilçe açısından öneminden bahseden Arslan, "Her yıl at yarışı yapıyoruz. Biraz daha atı da özendirmek, bölgede bu geleneksel atçılığı da tetiklemek, insanları özendirmek anlamında yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Taşköprü'nün hem de Türklerin atla olan iletişimi, tarihler boyunca devam eden bir iletişim. İnşallah Taşköprü'de de bunu geliştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
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