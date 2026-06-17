Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir caddeye "Atatürk" adı verilecek

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir caddeye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verilecek.

Özbekistan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan karar uyarınca, Taşkent'te yeni inşa edilen Özbek-Türk Dostluk Parkı'nın da bulunacağı caddenin bir bölümü bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyacak.

Taşkent'te bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk adının verilmesi konusu, daha önce de gündeme gelmişti. Özbek ve Türk yetkililer, Taşkent'teki bir caddeye Atatürk adının verilmesi konusunu ele almıştı.

Daha önce de Taşkent'teki bir cadde Atatürk adını taşırken, bu caddenin adı açıklanmayan nedenlerden dolayı 2011'de değiştirilmişti.???????