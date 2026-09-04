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140 Bin Engelli Öğrenciye Taşımalı Eğitim Desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında, özel eğitime ihtiyaç duyan 140 bin 306 engelli öğrencinin okullarına ücretsiz ulaşımı sağlandı. 2004-2005'ten beri süren projeyle engelli öğrencilerin okula erişiminin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Taşımalı Eğitim Projesi" sayesinde özel eğitime gereksinim duyan 140 bin 306 engelli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışma yapılıyor.

Taşımalı Eğitim Projesi'nin hayata geçirildiği 2004-2005 öğretim yılından bugüne özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

Engellilerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor

Taşımalı eğitim desteğiyle engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi amaçlanıyor.

Projenin başladığı tarihten bugüne taşıma uygulamasından yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901'den 140 bin 306'ya ulaştı.

Kaynak: AA
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