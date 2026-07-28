Tashih Dergisi İlk Sayısında Gazze'yi Disiplinler Arası Ele Alıyor

" Gazze : İnsanlığın Son Çıkışı" dosya konusuyla ilk sayısı yayımlanan "Tashih" dergisi, uluslararası siyaset, tarih, sosyoloji ve kültür-sanat alanlarında uzman isimleri bir araya getirerek Filistin meselesini disiplinler arası bir bakışla ele alıyor.

İki ayda bir yayımlanacak derginin yayın yönetmenliğini Halil Kurbetoğlu, yayın koordinatörlüğünü Fikri Cumhur üstlenirken, yayın kurulunda Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Enis Doko, Selman Emre Gürbüz, Turan Kışlakçı, Prof. Dr. Zahide Tuğba Kor, Peren Birsaygılı Mut, Cuma Obuz, Dr. Selim Sezer ve Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz gibi akademi, düşünce ve medya dünyasının önemli isimleri bulunuyor.

Gazze farklı disiplinlerden ele alınıyor

Derginin ilk sayısında Filistin meselesi, tarih, uluslararası hukuk, sömürgecilik, medya, kültürel miras ve düşünce tarihi ekseninde çok yönlü bir yaklaşımla inceleniyor.

Dergide, Selman Emre Gürbüz "Sömürgeci Kavramlar: Avrupa merkezcilik", Turan Kışlakçı "Emir Abdülkadir El Cezairi ve Müslüman Direniş Aklının Doğuşu", Zahide Tuğba Kor "Gazze Soykırımı", Peren Birsaygılı Mut ise " Gazze'nin Kültürel Mirasının İmhası" başlıklı yazılarıyla yer alıyor.

Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz'ın "Francesca Albanese'nin Raporlarında İsrail Yerleşimci Kolonyalizmi", Prof. Dr. Yasin Aktay'ın "Homo Sacer'i Filistin ve Kurban Üzerinden Yeniden Düşünmek", Cuma Obuz'un " Gazze'de Maskeleri Düşüren Gazeteciler", Dr. Selim Sezer'in "Ilan Pappe'nin İsrail Hakkında On MİT Eseri ve İsrail Yanlısı Dezenformatif Anlatıların Çürütülmesi Üzerine" başlıklı çalışmaları da ilk sayının öne çıkan yazıları arasında bulunuyor.

Tashih'in ilk sayısına Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Özalkan Alsanad "Yahudilerin İsrail Karşıtlığı Üzerine" başlıklı yazısıyla katkı sunarken, Prof. Dr. Enis Doko "Filistin Akademide Nasıl Unutturuldu?" sorusunun peşine düşüyor.

Bernard Potter'ın "İsrail-Filistin Çatışması 'Bir Kültür Çatışması' Değil, Kolonyal Bir Çatışmadır" başlıklı makalesi ise Abdullah Asım Gökmen'in çevirisiyle Türkçeye kazandırılıyor.

Avi Shlaim söyleşisi dikkati çekiyor

Dergide ayrıca Prof. Dr. Zahide Tuğba Kor'un, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi ve British Academy Üyesi tarihçi Avi Shlaim ile gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşi de okurların ilgisine sunuluyor.

İsrail tarih yazımına eleştirel yaklaşımıyla tanınan ve "Yeni Tarihçiler" arasında gösterilen Shlaim, söyleşide İsrail'in kuruluş sürecinden bugüne uzanan politikalarını değerlendirirken, Gazze'de yaşananları tarihsel bağlam içerisinde ele alıyor. İsrail'in uygulamalarını "etnik temizlik" ve "soykırım" kavramları üzerinden değerlendiren Shlaim'in açıklamaları, dergi dosyasının öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.

Tarihten kültür-sanata Filistin yazıları okurla buluşuyor

Tashih'te yayın yönetmeni Halil Kurbetoğlu'nun "Türkiye'nin Proto-Siyonistleri: Nasi ve Mendezler" başlıklı araştırma yazısı, Ahmet Arkan'ın "İmparatorluğun Son Cephesi: Filistin Yenilgisi ve Osmanlı'nın Çöküşü" makalesi ile 16 yıl önce Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye insani yardım götüren isimlerden oyuncu Sinan Albayrak ile gerçekleştirilen özel söyleşi de yer alıyor.

Gazze'de son iki ayda yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele alan dosyanın yanı sıra fotoğraf okumaları, Filistin şiiri ve kültürü, işgale karşı tavır alan sanatçılar ve sporcular, Filistin'i ve işgali anlatan kitaplar, film ve müzik seçkileri gibi kültür-sanat odaklı özel yazılar da okurlarla buluşuyor.

Kaynak: AA