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Geçen sene 10 Ekim'de yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan "Taşacak Bu Deniz" dizisi, 40. bölümüyle 27 Kasım saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Aytek Şayan, Burcu Cavrar, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Erdem Şanlı, Zeynep Atılgan, Arda Anarat, Naz Sayıner, Handenur Tekin, Emir Çubukçu, Batuhan Bayar, Berna Koraltürk, Adil Şahin, Ali Öner, Seda Soysal, Naz Çağla Irmak, Fester Abdü, Ali Önsöz, Buse Sinem İren, Ayla Baki, Nilüfer Kılıçarslan, Erkan Yüce, Nasmina Çoklaş, Ali Kemal Yılmaz, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Celil Nalçakan da yer alıyor.

Dizinin 2. sezonunun 40. bölümünde yaşanacaklar ise şöyle özetleniyor:

"Cehennem Kanyonu'nda patlayan silahın ardından Esme'nin kollarına yığılan Adil, son isteği olarak kardeşinin kurtarılmasını ister. Fadime'nin Şerif tarafından kaçırılması ve hastaneye gidilmesinin Fadime'nin hayatını tehlikeye atması üzerine Eleni, babasını yaşatmak için zorlu bir ameliyata girişir. Oruç ve Cengiz'in de destek verdiği süreçte Adil'in yaşamı Eleni'nin müdahalesine bağlı hale gelir. Adil'in yokluğunda Koçari'nin reisi olarak Şerif'in karşısına çıkan Esme, verdiği sözü tutmak için mücadele ederken Adil'in verdiği sözün akıbeti ve ikilinin kavuşup kavuşmayacağı merak konusu olur."

Kaynak: AA