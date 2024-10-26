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Taş Ocakları Protestosunda Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

Taş Ocakları Protestosunda Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde taş ocaklarını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan komiser Mehmet Esat Kayacan, 2 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

İSTANBUL'un Sultangazi ilçesinde taş ocaklarını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve olaydan 2 ay sonra hayatını kaybeden komiser Mehmet Esat Kayacan, Adana'da toprağa verildi.

Sultangazi'de 2 ay önce taş ocaklarını protesto eden mahalleli ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere müdahale eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mehmet Esat Kayacan fenalaştı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada 2 aydır yoğun bakımda olan komiser Kayacan, hayatını kaybetti. İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen Kayacan'ın cenazesi, öğle vakti Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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