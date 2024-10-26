Taş Ocakları Protestosunda Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de 2 ay önce taş ocaklarını protesto eden mahalleli ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere müdahale eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mehmet Esat Kayacan fenalaştı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada 2 aydır yoğun bakımda olan komiser Kayacan, hayatını kaybetti. İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen Kayacan'ın cenazesi, öğle vakti Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel