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Adana'da Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdüler, Tutuklandılar

Adana'da Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdüler, Tutuklandılar
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Adana'da alkol aldıkları sırada tartıştıkları ev arkadaşları Emrah Kocaoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Tamer İnan ve Mehmet Solak, polise evde kilitli kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler Kocaoğlu'nun cesedini buldu. Cinayette kullanılan bıçak bahçede ele geçirilirken, birbirlerini suçlayan şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da Tamer İnan (21) ile Mehmet Solak (24), birlikte alkol aldıkları sırada tartıştıkları ev arkadaşları Emrah Kocaoğlu'nu (33) bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım isteyen şüpheliler, itfaiyenin kapısını kırdığı dairede gözaltına alındı. Sorgularında birbirini suçlayan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emrah Kocaoğlu ile ev arkadaşları Tamer İnan ve Mehmet Solak arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İnan ve Solak ile Kocaoğlu arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Kocaoğlu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emrah Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken, şüpheliler ise bıçağı pencereden attı. Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KAN LEKELİ BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Şüphelilerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girebildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu. Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sorguya alınan şüpheliler, birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu'nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek, suçu birbirinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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