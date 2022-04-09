TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da komşu kavgası sonunda kurusıkı tabancayla ateş eden 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30'da Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. Aynı sitede oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Soyadı açıklanmayan ve isminin Oğulcan olduğu öğrenilen bir kişi, kurusıkı tabanca ile çevreye ateş etti. Silah sesini duyan ve büyük korku yaşayan Dünyanın En büyük Sakallar Kulübü Türkiye Başkanı Onur Galin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çelik yelekli çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Oğulcan isimli genci gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Yaşanan olayın kendilerine büyük korku yaşattığını söyleyen Onur Galin, "Marketten ekmek aldım eve dönüyordum. Önce arkamızdan taş atıp, daha sonra tabanca ile ateş etmeye başladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen polisi arayıp, yardım istedik. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz" dedi.