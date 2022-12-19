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Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu bir kişi tartıştığı kardeşini sol gözünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kayıplara karışan ağabey jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında çalışan Begch Movlamov (29) ile ağabeyi Agjag Movlamov (35), mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞI KARDEŞİNİN GÖZÜNE SAPLADI

Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkmenistan Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Arslanoglu:

Bıçaklanan kardeşinin gözü görmeyecekse, bıçaklayan abi de gün yüzü görmesin. öldürmeye teşebbüsten en az 29 sene ceza yer inşallah.

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