Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı Güncel Haberler Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu bir kişi tartıştığı kardeşini sol gözünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kayıplara karışan ağabey jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında çalışan Begch Movlamov (29) ile ağabeyi Agjag Movlamov (35), mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. BIÇAĞI KARDEŞİNİN GÖZÜNE SAPLADI Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı. JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkmenistan Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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