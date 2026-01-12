Haberler

Kayseri'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra S.C'yi bıçaklayarak öldüren F.Z. tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan F.Z, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'taki evine gelen erkek arkadaşı S.C'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan F.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

F.Z, dün belirlenemeyen nedenle tartıştığı erkek arkadaşı S.C'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.

