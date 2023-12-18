Üye Girişi
Haberler

Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde dün, babası N.B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Saray Tutuklama Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title