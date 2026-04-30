Tartıştığı 2 kadını öldürüp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti / FOTOĞRAF İPTALİYLE

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'taki bir otelin önünde meydana geldi. Ecevit Cankurt ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı