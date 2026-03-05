Haberler

Adana'da tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kocasıyla tartışan bir kadın, eşini bıçakla yaralayarak tutuklandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Ç.Ö. (39) ile eşi İ.Ö. (39) arasında 3 Mart'ta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ç.Ö, eşi İ.Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.Ö'nün ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından Ç.Ö. evin kapısını kilitleyerek içeride kendisine zarar vermek istedi.

Ç.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İ.Ö'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

