Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu ile tartışan Nurettin Aslıhan, tartışma esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Olay sonrası Aslıhan'ın üvey oğlu S.K. gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Nurettin Aslıhan, üvey oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aslıhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslıhan'ın tartışma sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
