Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kafede birlikte oturduğu arkadaşını silahla vurarak yaralayan şüpheli, kayıplara karıştı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 22 yaşındaki A.Ö., 20 yaşındaki S.B.'yi tabancayla ayak ve kalçasından vurdu.
- S.B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Polis, olaydan sonra kaçan A.Ö.'yü aramaya devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerine yer alan bir kafenin önünde oturup, sohbet eden arkadaş grubundaki A.Ö. ile S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
AYAĞI VE KALÇASINDAN VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla 20 yaşındaki S.B.'ye ateş etti. Olayda S.B., ayak ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
POLİS FİRARİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayın ardından kaçan A.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.