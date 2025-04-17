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Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Vuran Kişi Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, H.K. isimli genç, tartıştığı arkadaşı Ferhat Topçu'yu silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Topçu'nun cenazesi otopsi için adli tıpa gönderilirken, H.K. gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vuran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi, 2870 Sokak'ta H.K. (26) ile evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K, Topçu'ya tabancayla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topçu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli H.K. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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