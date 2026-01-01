Haberler

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

Nazilli'de meydana gelen olayda, T.Y. tartıştığı amcasının oğlu İlhan Yıldız'ı av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Yıldız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. T.Y. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde T.Y. (28), tartıştığı amcasının oğlu İlhan Yıldız'ı (22) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan İlhan Yıldız, amcasının oğlu T.Y.'ye ait evin bahçesinde otururken aralarında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Y., av tüfeğiyle İlhan Yıldız'a ateş açtı. Sağ omzuna saçmalar isabet eden Yıldız, kanlar içinde yerde kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan T.Y. ise bugün sabah saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
