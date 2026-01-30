Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018 yılında kurulan motopomp sistemi, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtardı. Yerel yöneticiler ve çiftçiler, sistemi sayesinde su baskınlarından artık sorun yaşamadıklarını belirtti.

TARSUS'TA TARLALARI POMPALAR KURTARDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018 yılında kurulan 9 motopomp, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtardı. Bahşiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Güllü, pompaların kurulumu için devlet yetkililerine teşekkür etti.

Çiftçi Orhan Ercan ise "Yıllar önce 4 defa arazimizi su bastı. Pompalar sayesinde artık sorun yaşamıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
