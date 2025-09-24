Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.
Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel