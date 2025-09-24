Haberler

Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.

Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.

???????İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.