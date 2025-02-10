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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşa yedirilmek üzere çeşmede yıkanan ve sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balığa ekiplerce el konuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanındaki çeşmede balık yıkandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Tarsus'ta Sağlıksız Balıklar İmha Edildi

EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bölgeye Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Balıkları yıkayan şüpheliler, ekiplerin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı.

Tarsus'ta Sağlıksız Balıklar İmha Edildi

16 KASA BALIK İMHA EDİLDİ

Ekiplerin incelemesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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