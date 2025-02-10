Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanındaki çeşmede balık yıkandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bölgeye Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Balıkları yıkayan şüpheliler, ekiplerin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı.

16 KASA BALIK İMHA EDİLDİ

Ekiplerin incelemesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.