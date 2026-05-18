Restorana pompalı tüfekli saldırı: 2 ölü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Ahmet Ercan Can ile iş yeri sahiplerinden Sabri Pan hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi. Metin Ö., husumet beslediği Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Sabri Pan, Ahmet Ercan Can ve Mehmet T. ile bazı müşterilere isabet etti. Metin Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Sabri Pan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ercan Can da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pan ile Can'ın cenazeleri, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı