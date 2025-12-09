Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Caddesi'ndeki kavşakta sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine araçlardaki 2 kişinin yaralandığı kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel