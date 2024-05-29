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Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü karşı şeride geçerek kamyon ve 2 otomobille çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de bulunuyor.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de kazada ilk gün hayatını kaybedenler arasındaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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