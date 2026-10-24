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Tarsus'ta İyilik Hasadı'nda zeytinlerin geliri lösemili çocuklar için kullanılacak

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Tarsus'ta İyilik Hasadı'nda zeytinlerin geliri lösemili çocuklar için kullanılacak
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Bahçesi'nde düzenlenen İyilik Hasadı etkinliğinde zeytin toplandı. LÖSEV yetkilileri, lösemili çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte toplanan zeytinlerin geliri lösemili çocuklar için kullanılacak; çocuklar fidan dikti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, lösemi tedavisi gören çocuklara destek amacıyla zeytin hasadı yapıldı.

Gaziler Mahallesi'nde bulunan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Bahçesi'nde "İyilik Hasadı" etkinliği düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkililerinin yanı sıra lösemili çocuklar ve ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar zeytin hasadı yaptı.

Toplanan zeytinlerden elde edilecek gelirin lösemili çocuklar için kullanılacağı öğrenildi.

Etkinlik kapsamında LÖSEV'li çocuklar günün anısına fidan da dikti.

Kaynak: AA
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