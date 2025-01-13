Tarsus'ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve evde hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel