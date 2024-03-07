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Polis memuru boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

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Mersin'de polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Mervegül Bayer'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 41 yaşındaki Mustafa Yıldır, Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 31 yaşındaki Mervegül Bayer ile tartıştı. Silahını ateşleyen Yıldır, genç kadını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Polis memuru boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

GENÇ KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis memuru olduğu belirlenen Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Mervegül Bayer'i hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tarsus Mersin Bayer Olaylar Acil Durum Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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