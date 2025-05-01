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Tarsus'ta 17 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Tarsus'ta 17 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi için düzenlenen törende dualar edildi. Tarsus Müftüsü Murat Akçay, bu yıl toplamda 224 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini açıkladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.

Tarsus Müftülüğünce hacı adayları için Ulu Cami önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Müftü Murat Akçay, ilçeden bu yıl 224 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Duaların ardından 17 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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