Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Alifakı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahallelerin belediye yönetimine katılımını, yerel karar süreçlerine dahil olmalarını sağlamak amacıyla mahalle buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alifakı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Bozdoğan, mahallenin sorunlarını yerinde dinledi, taleplerini not aldı. Tarsus Belediyesi'nin varlığını her mahallede hissettirdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Yerel demokrasinin güçlenmesi ve mahallelerimizin kalkınması için katılımcı bir yaklaşımla, mahalle halkımızla bağlarımız daha da güçleniyor" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Alifakı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Başkan Bozdoğan, muhtarların taleplerini yerinde dinleyerek not aldı ve birimlerini yönlendirdi. Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Bozdoğan, şöyle konuştu:

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

"Bu akşam Alifakı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, talep ve isteklerini dinledik. Muhtarımız Ahmet Yağır ve vatandaşlarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Tarsus'un sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır."