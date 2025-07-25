Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu Eskişehir'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karabük'teki yangın bölgesinde konuşan Yumaklı, gün içerisinde çıkan yangın sayısını da açıkladı.

"73 YANGIN ÇIKTI"

Yumaklı, bugün içerisinde ülke genelinde toplam 73 yangın çıktığı açıkladı. Bakan Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

"ŞEHİTLER VERDİĞİMİZ YANGIN KONTROL ALTINDA"

Yumaklı, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu Eskişehir'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı açıklamasında "Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık" dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yumaklı ayrıca vatandaşlara "86 milyon vatandaşımızın üzerine düşen bir görev var. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın. Bütün vatandaşlarımıza sağ duyuları için teşekkür ediyorum" çağrısında da bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.1 gün önce