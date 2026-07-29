Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Kaş ve Aydın Nazilli orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda, Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor."

Kaynak: AA