Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yürürlüğe Girdi

TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının verimli kullanımı amaçlarıyla hazırlanan 2023-2033 yıllarını kapsayacak strateji belgesi ve eylem planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belgede, kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması, su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmalarından oluşan öncelikli hedefler yer alıyor. Kategori: Çevre

TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının verimli kullanımı amaçlarıyla hazırlanan 2023-2033 yıllarını kapsayacak strateji belgesi ve eylem planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Genelgede, önümüzdeki yüzyıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre; Türkiye'nin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalmasının beklendiği kaydedildi. Bu doğrultuda başlatılan, 'Su Verimliliği Seferberliği'ne işaret edilerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hazırlanmıştır. Mezkur strateji belgesi ve eylem planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır. 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.

'Su Verimliliği Seferberliği' ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan 'suverimliligi.gov.tr' internet sitesi de hizmete sunulmuştu. Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.