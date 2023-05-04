Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yürürlüğe Girdi
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TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının verimli kullanımı amaçlarıyla hazırlanan 2023-2033 yıllarını kapsayacak strateji belgesi ve eylem planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belgede, kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması, su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmalarından oluşan öncelikli hedefler yer alıyor. Kategori: Çevre
TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının verimli kullanımı amaçlarıyla hazırlanan 2023-2033 yıllarını kapsayacak strateji belgesi ve eylem planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Genelgede, önümüzdeki yüzyıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre; Türkiye'nin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalmasının beklendiği kaydedildi. Bu doğrultuda başlatılan, 'Su Verimliliği Seferberliği'ne işaret edilerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hazırlanmıştır. Mezkur strateji belgesi ve eylem planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır. 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.EMİNE ERDOĞAN HİMAYESİNDE BAŞLATILDITarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 'Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısı düzenlenerek, ulusal ölçekte harekete geçilmesi için uygulanacak stratejiler kamuoyuna duyuruldu. Bu doğrultuda hazırlanan, 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' yürürlüğe girdi. Strateji belgesi ve eylem planının hazırlık sürecinde, Kentsel Su Kullanım Verimliliği, Tarımsal Su Kullanım Verimliliği, Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği ve Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği ana eksenleri üzerinden hedef, strateji ve eylemler tanımlandı. ÖNE ÇIKAN KONULARBelgede, 4 tane Temel Amaç, 9 Ulusal Hedef, 49 Öncelikli Eylem yer aldı. Belgenin bileşeni olarak hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içerdi. Strateji belgesinde öne çıkan konular, kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması, su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmalarından oluştu.ÖNCELİKLİ HEDEFLERÖncelikli hedefler arasında, yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 10 seviyesine düşürülmesi, hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litre, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi, tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi, sanayide temiz üretim tekniklerinin ve su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla yüzde 50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması, bilgisi yer aldı.SORUMLULUK YÜKLENECEK KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENDİBelgede, önümüzdeki yüzyıl için suyun tüm sektörlerde ve bütün paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi. Ayrıca belgede, su verimliliği konusunda ulusal hedefler ve o hedeflerin sağlanabilmesi için gerekli aksiyonlar, suyu verimli kullanma yöntemleri, alternatif; yani geleneksel olmayan su kaynaklarının yaygınlaştırılması, kullanılmış suların yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı, gri suların kullanımı, geri kazanım, suyun uygun ve verimli kullanmayı teşvik edecek şekilde fiyatlandırılması, su ayak izi konusunda farkındalık oluşturulması ve ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi, yasal, idari ve teknik anlamda kapasite geliştirilmesi, eğitim, farkındalık, ortak akıl ve iş birliği, çalışmalarına ilişkin hususlara yer verildi.İNTERNET SİTESİ HİZMETE SUNULDU
'Su Verimliliği Seferberliği' ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan 'suverimliligi.gov.tr' internet sitesi de hizmete sunulmuştu. Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.